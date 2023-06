Primo soccorso: lezioni riservate agli studenti

L’arresto cardiaco improvviso è la terza causa di decesso più frequente al mondo, un trend in crescita - purtroppo - anche nelle Marche. Un inizio tempestivo delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, però, è in grado di aumentare di due-quattro volte il tasso di sopravvivenza. Da qui nasce il progetto LifeGenZ, corsi di primo soccorso gratuiti per gli studenti delle scuole superiori, organizzati da Anpas Marche e dai cardiologi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ancona. "E’ importante far crescere consapevolmente una generazione che sia in grado di affrontare le manovre di primo soccorso" afferma la dottoressa Ilaria Battistoni. "Con il massaggio cardiaco nei primi cinque minuti dall’attacco - prosegue - oltre a tenere in vita il paziente, si evita il danno neurologico. Il fatto è che spesso si ha paura di aiutare: questi corsi nascono per dare sicurezza ai ragazzi su come intervenire". "Il corso è stato pensato proprio per gli studenti, con una metodologia innovativa e di grande appeal, che utilizza principalmente nella sua parte teorica i telefoni cellulari interagendo con le nostre piattaforme multimediali dedicate - evidenzia il dottor Matteo Francioni -. La seconda parte del corso, invece, prevede la formazione diretta sul campo, con l’utilizzo dei manichini dove i ragazzi imparano le manovre, il massaggio cardiaco e il corretto utilizzo dei defibrillatori". "Anpas Marche è da sempre in prima linea nella formazione sul primo soccorso alla popolazione", sottolinea il presidente Andrea Sbaffo.