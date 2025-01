Primo tavolo di lavoro sul disagio giovanile

"Il tavolo di lavoro permanente per la prevenzione e promozione del benessere giovanile è uno step fondamentale". La vicesindaco e assessore alle politiche sociali del Comune, Francesca D’Alessandro, commenta così il tavolo, che si è riunito ieri. L’obiettivo è promuoverela salute nella fascia infantile e adolescenziale. Al primo incontro territoriale hanno preso parte il dipartimento dipendenze patologiche del’Ast, il distretto sanitario, Giuseppe Bommarito come presidente dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto di indifferenza", l’associazione Glatad, la cooperativa Pars, l’Unimc, l’ufficio scolastico regionale-Ufficio V e i referenti dell’area Famiglia dell’ufficio welfare del Comune e dell’Ambito territoriale sociale.

"La costituzione del tavolo si propone come strumento necessario per affrontare le sfide contemporanee legate alla crescita dei giovani – sottolinea la D’Alessandro –, viste le difficoltà che i nostri ragazzi vivono, siano esse di carattere socio relazionale o in ambito scolastico, o i disagi che spesso sfociano in aggressività o fenomeni come il bullismo e le dipendenze. Occorre un’azione sinergica tra i diversi soggetti che si occupano di giovani per dare risposte concrete a genitori e insegnanti spesso disorientati di fronte a questi tipi di realtà".

L’incontro di insediamento è servito come prima ricognizione, dalla quale è emersa la necessità di creare un approccio sistemico alle politiche e agli interventi a sostegno alla famiglia e alla fascia giovane della popolazione, che mostra segnali di vulnerabilità.

La promozione della salute nella fascia infantile e adolescenziale rientra tra gli interventi messi in campo sia a livello ospedaliero che distrettuale; il loro importante supporto al tavolo permette di mettere in atto quell’attività che giornalmente svolgono, come l’aggancio sia dei genitori che del minorenne per il conseguente sostegno familiare per contrastare le dinamiche disfunzionali vissute in famiglia e rafforzare le strategie per fronteggiarle. Il dipartimento di dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata, a valenza provinciale, offre sostegno alla fascia giovanile e un esempio è lo sportello "Ambulatorio Area 3", un servizio innovativo che si rivolge gratuitamente, in completo anonimato e senza bisogno di impegnativa, ai giovani fino ai 25 anni in ambito di dipendenze a abusi. Inoltre, verrà implementata la formazione per docenti, educatori e genitori per arricchire il loro bagaglio conoscitivo, fornendogli strumenti spendibili con i ragazzi.