Primo tavolo operativo per il Faic, iniziative di cooperazione

Primo tavolo operativo ad Ancona per il Faic, il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, dopo l’elezione, avvenuta lo scorso autunno, del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica alla vicepresidenza. Con Ciarapica, erano presenti il presidente Luigi Albore Mascia, l’assessore del Comune di Ancona Daniele Berardinelli e la dirigente Viviana Caravaggi Vivian, in rappresentanza del Comune di Ancona. L’incontro ha rappresentato un primo, fondamentale momento di confronto per definire le linee strategiche dell’anno in corso, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Faic e promuovere nuove iniziative nella cooperazione tra le città della Macroregione Adriatico-Ionica. Tra i punti principali emersi, è stata sottolineata la necessità di potenziare la comunicazione e incentivare una maggiore partecipazione delle città aderenti alle attività del Forum. "Questo incontro – ha dichiarato Fabrizio Ciarapica – è stato un passo importante per definire una strategia comune che possa rafforzare il ruolo del Faic e dare nuovo impulso alle iniziative di cooperazione tra le città della Macroregione Adriatico-Ionica. Lavoreremo per migliorare la comunicazione e coinvolgere in modo sempre più attivo i Comuni aderenti, con l’obiettivo di valorizzare le nostre identità e affrontare insieme le sfide comuni. Il Faic rappresenta un’opportunità strategica anche per Civitanova e per la regione. Per questo continueremo a valorizzare questo forum, affinché diventi ancora di più un punto di riferimento concreto per lo sviluppo della nostra area". Sul piano organizzativo, è stato ipotizzato che il prossimo consiglio direttivo si terrà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, con sede probabile a Senigallia. La prossima assemblea generale, invece, potrebbe tenersi a ottobre in Albania.