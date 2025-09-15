La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
15 set 2025
MAURO GRESPINI
Cronaca
Primo tempo super, battuto il Montefano

2 MONTEFANO 1 : Ginestra, Montella, Merli, Tempestilli, Caleir Vilson, Sanchez, Mengani, Pedrini (33’ st Giuli), Allegretti (16’ st Cornero), D’Errico (35’ st...

2

MONTEFANO

1

: Ginestra, Montella, Merli, Tempestilli, Caleir Vilson, Sanchez, Mengani, Pedrini (33’ st Giuli), Allegretti (16’ st Cornero), D’Errico (35’ st Bartilotta), Bianchi. All. Ciattaglia.

MONTEFANO: Strappini, Fossi (1’ st Magini), Bernardi, Palmucci (1’ st Bonacci), Martedì, Galeotti, Ferretti (27’ st Andrea Cingolani), Frulla, Rombini (14’ st Stampella), Nardacchione, Castignani (1’ st Grassi). All. Bilò.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 1’ Allegretti, 27’ D’Errico, 37’ st Galeotti.

Note: spettatori 300 circa, ammoniti Palmucci, Tempestilli, D’Errico, Cornero, Martedì. Angoli 4-2.

La stagione casalinga del Matelica si apre con un successo nel derby col Montefano. A spianare la strada ai ragazzi di mister Lorenzo Ciattaglia è un gol-lampo di Allegretti che, al primo minuto di gioco, si getta – col fiuto da bomber che lo contraddistingue – su un cross in area di Pedrini e insacca deviando il pallone con il corpo. Strada spianata, dunque, e atteggiamento giusto per i biancorossi che al 27’ trovano il raddoppio grazie a un’ottima giocata di Mengani sulla sinistra: il numero 7 va sul fondo e mette dietro per l’accorrente D’Errico che senza esitazione confeziona il 2-0. Ma il Montefano non ci sta. E cinque minuti dopo si procura un calcio di rigore per fallo di Sanchez su Fossi: dal dischetto, però, l’esperto Ferretti colpisce male la sfera e calcia alle stelle. La gara è combattuta, il Matelica controlla bene il campo, anche se al 41’ su una respinta di Ginestra (il tiro da fuori era stato di Palmucci) è Rombini a sciupare un’altra occasione per accorciare le distanze, alzando la mira.

Nella ripresa mister Bilò rivoluziona subito la squadra con i cambi giusti. Il Montefano prende campo, ma i padroni di casa non rischiano. Anzi, al 17’ è Mengani a impegnare in angolo il portiere Strappini con una bella conclusione dal limite. Nell’ultimo quarto d’ora, però, gli ospiti riaprono la partita grazie a una zampata di Galeotti (37’) sugli sviluppi di una punizione calciata sulla trequarti dall’ex di turno Frulla. Da quel momento, fino al settimo minuto di recupero, è forcing vero da parte del Montefano e la difesa biancorossa viene messa a dura prova. E proprio in chiusura ci pensa "santo" Paolo Ginestra a salvare il risultato con una delle sue solite parate, deviando in calcio d’angolo un colpo di testa di Magini. È l’emozione finale di un match vibrante tra due squadre che, a dispetto del caldo, hanno giocato a buon ritmo dimostrando di avere le carte in regolare per disputare un buon campionato.

m. g.

