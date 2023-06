Primo Tour dei Sibillini Alfa Club Marche, raduno auto in piazza Martiri di Montalto

Oggi va in scena il primo Tour dei Monti Sibillini Alfa Club Marche. Il ritrovo per il raduno delle Alfa Romeo è alle 9 in piazza Martiri di Montalto a Tolentino. Alle 11 inizia il tour a bordo delle auto delle colline maceratesi per giungere all’Abbadia di Fiastra. Dalle 8 alle 12 in piazza Martiri di Montalto c’è il divieto di sosta con rimozione forzata. Le auto provenienti da via Pacifico Massi devono procedere per via Parisani, quelle da via Filelfo hanno l’obbligo di procedere diritti nella stessa via.