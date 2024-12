"Principessa", la mostra-omaggio ad Audrey Hepburn

Nuova mostra al museo Magma di Civitanova alta, in collaborazione con Mario Capozucca. "Principessa" è un omaggio alla vita personale e artistica di Audrey Hepburn, tra immagini e memorabilia, nei tre piani del museo. Dalla prima sezione, con filo conduttore "la fortuna", all’ultimo piano dedicato al film "Colazione da Tiffany", con il ricordo della sua instancabile attività umanitaria come ambasciatrice speciale per Unicef. L’inaugurazione domani alle 17.30; la mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio. Ingresso libero.