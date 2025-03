Principi e il caso isola ecologica: "I consigli di quartiere servono?"

Hanno senso i comitati di quartiere? Ha senso quello di Piediripa? Sono le domande che si pone il consigliere Fabrizio Principi dopo l’intervento dei membri di maggioranza a sostegno della mozione di Andrea Blarasin, consigliere comunale, in merito all’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti (a seguito della chiusura dell’isola ecologica nella frazione). "Quanto può servire un comitato di quartiere in cui la maggioranza, precostituita, se ne esce sulla stampa annunciando appoggi a mozioni presentati dal fratello della coordinatrice senza aver avuto la decenza di convocare una riunione per discuterne e mettere a verbale le opinioni di tutti? Hanno riempito il Cosmari di soggetti graditi – aggiunge Principi – ma inadatti alla gestione di una simile realtà. Il risultato è che una comunità di diverse migliaia di cittadini si ritrova senza un servizio importante a fronte di forti aumenti della Tari. Chiudere un’isola ecologica in una frazione non può essere giustificata col fatto che non sia a norma. Nel caso, si lavora per trovare un nuovo sito. Il vero è che il Cosmari, causa una gestione approssimativa, sta andando in sofferenza. Si tagliano i servizi. L’isola ecologica di Piediripa sarà solo la prima di una serie. A Macerata puntano a un unico sito, quello di Fontescodella. Con tutti i disagi che conseguiranno". Il prossimo consiglio è stato convocato per il 3 aprile, ma all’ordine del giorno non ci sarà la questione isola ecologica.

Andrea Scoppa