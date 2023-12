Principio di incendio. Abitazione inagibile

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Apiro, ha impedito che la diffusa combustione delle travi degenerasse in incendio. L’impegno dei pompieri è iniziato poco dopo le 16 della vigilia natalizia, in un edificio situato in Via Francesco Bertucci, nel centro storico di Cingoli. L’abitazione residenziale non è sempre occupata ma, rientrando dopo qualche giorno, le due persone che vi erano appena arrivate, hanno avvertito un forte odore di bruciato, rendendosi anche conto che era interrotta l’erogazione dell’energia elettrica. Quindi si sono accorte che si stava sviluppando un principio d’incendio sulle travi in legno del sottotetto. Subito sono stati allertati i pompieri: quelli di Macerata sono giunti anche con un mezzo recante l’autoscala che ha permesso di raggiungere la parte alta dell’edificio. In un paio d’ore la combustione è stata completamente spenta. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Sulle cause dell’accaduto si stanno completando gli accertamenti.

g. cen.