Principio di incendio in discoteca: "Ci hanno voluto fermare"

Non si esclude il gesto doloso tra le cause del principio di incendio alla discoteca "Ciao Ciao" di Passo del Bidollo. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Macerata sono tutt’ora in corso, dopo che ieri mattina uno dei titolari aveva notato del fumo che usciva dalle porte di sicurezza del locale, così ha allertato subito i Vigili del Fuoco, i quali sono tempestivamente intervenuti spegnendo le fiamme prima che potessero propagarsi.

L’aria era irrespirabile e il fumo aveva invaso gli ambienti causando comunque dei danni (bruciato anche un tavolo). Inoltre sono state trovate alcune taniche di combustibile che era stato versato sul pavimento. Era poi, presente della carta sparsa sui divanetti, forse con l’intento di accelerare lo sviluppo del liquido infiammabile ma il lavoro di indagine dei Vigili del Fuoco è durato tutto il giorno, dopo il sopralluogo svolto dai carabinieri della stazione di Corridonia. L’intento volontario sembra abbastanza chiaro, e chi ha agito lo ha fatto con lo scopo di creare danni significativi alla discoteca.

Duro è arrivato lo sfogo via social di Mery Raffaeli, una delle titolari. "Siamo davvero scioccati per l’accaduto – ha scritto –. Mai avremmo pensato ad una cosa del genere. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci stanno contattando, anche solo per sapere come stiamo. Fortunatamente nulla di grave a noi e alle nostre abitazioni sovrastanti al locale. Solo tanta paura, paura di perdere anni e anni di sacrifici, stiamo facendo il possibile per pulire e sistemare tutto entro questo sabato. Ci hanno voluto fermare, ma il ciao ciao non si ferma. Torneremo più forti di prima".

