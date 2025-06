Principio d’incendio su un’autospazzatrice ai giardini Diaz

Principio di incendio su una spazzatrice al lavoro ai giardini Diaz. Nella mattinata di ieri, intorno alle 10, i vigili del fuoco del comando di Macerata sono intervenuti nel piazzale a ridosso della Rotonda per un principio di incendio che ha interessato una autospazzatrice. Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i pompieri con due mezzi. La squadra ha provveduto allo spegnimento del principio di incendio, subito domato, poi il mezzo è stato scortato fino al deposito per effettuare una bonifica ulteriore del materiale scaricato, per escludere ogni eventuale rischio. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento, tutto si è risolto nel giro di pochi minuti e nessuno ha riportato conseguenze.