Prioglio dirigente dell’Ats 15: "Nuovo welfare per le persone"

L’Ambito territoriale sociale 15 ha ufficialmente il suo nuovo dirigente. Il nome è quello di Francesco Prioglio, che ieri in Comune ha firmato un contratto triennale alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli. Il suo incarico inizierà dal primo marzo, proseguendo l’operato di Carla Scarponi, in pensione dal marzo 2024, e del dirigente facente funzioni Simone Ciattagalia.

Il 60enne triestino, da 20 anni a Macerata, è dal 2023 direttore esecutivo Marche di Giomi Next Group, occupandosi dello sviluppo di un villaggio intergenerazionale e della rete di assistenza domiciliare e continuità assistenziale. Nella sua carriera è stato anche direttore generale, da marzo 2019 a febbraio 2023, dell’Ircr di Macerata, l’azienda che gestisce la casa di riposo dalla quale se ne è andato un paio di anni fa, dopo aver raccolto risultati eccellenti e di prevenzione durante il Covid.

Quindi, è stato dal 2007 al 2009 dirigente del Gruppo Zaffiro, che si occupa di residenze per anziani e comunità psichiatriche. Ora il nuovo incarico alla guida dell’aggregazione intercomunale che pianifica e programma i servizi sociali di diversi Comuni, con Macerata capofila insieme ad Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia.

Nell’augurargli buon lavoro, il sindaco Parcaroli ha definito Prioglio un uomo "consapevole delle sue doti professionali, umane e dirigenziali. L’esperienza, la competenza e la serietà saranno un valore aggiunto per tutta la struttura comunale". Per Prioglio "è un onore proseguire un progetto nato con Brunetta Formica e proseguito con Carla Scarponi – ha detto –. Opererò in un contesto di grande professionalità e in un ambito che oggi ha la grande opportunità, attraverso le nuove norme, di costruire un percorso valido e concreto di integrazione socio-sanitaria e, dunque, un nuovo welfare che mette sempre al centro la persona".