"Priorità ad ambiente, sanità e sisma"

"Tra le priorità che intendiamo affrontare abbiamo l’ambiente, la sanità e la ricostruzione post terremoto, su questi e su molti altri temi dobbiamo dare voce ai cittadini e confrontarci con loro. Tra le prime attività previste inizieremo ad incontrare tutti gli iscritti nei vari comuni, le parti sociali e gli altri partiti perché vogliamo conoscere nel dettaglio le varie realtà ed indirizzare le nostre azioni sulle reali esigenze". Così Fabiola Santini, presidente provinciale di Italia Viva ha aperto l’assemblea provinciale del partito che si è svolta a Tolentino, cui seguiranno congressi comunali e di zona, che si terranno venerdì e sabato prossimi, per l’elezione dei presidenti comunali e di zona. "Il periodo che affronteremo nell’immediato futuro sarà molto intenso perché si avvicinano importanti scadenze elettorali dalle europee al rinnovo di moltissime amministrazioni locali – ha aggiunto Santini – dobbiamo confrontarci e iniziare a lavorare su tutto il territorio. La fase congressuale è al termine e quella che ci apprestiamo ad iniziare è una fase delicata, una grande sfida che dobbiamo affrontare uniti con determinazione e coraggio". A conclusione degli interventi la presidente Santini ha invitato a intervenire il sindaco Franco Capponi, in rappresentanza degli amministratori della provincia, per illustrare la panoramica che giornalmente un amministratore si trova ad affrontare.