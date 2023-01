"Priorità al restauro del teatro della Vittoria"

di Lucia Gentili

Dalla promozione turistica, quest’anno puntando anche sul legame tra Sarnano e San Francesco, ai progetti di rigenerazione urbana Pnrr. Con il desiderio di riportare in paese, dopo trent’anni, una squadra di serie A per i ritiri calcistici e di trovare il finanziamento per il restauro del Teatro della Vittoria. Il sindaco Luca Piergentili presenta gli obiettivi del 2023.

A che punto sono i progetti principali?

"Stanno per partire i lavori di riqualificazione del complesso immobiliare ex Enel, e di completamento della pavimentazione in centro storico. Nel ‘23 dovrebbe partire anche il restyling del Parco ex Terme, così come il miglioramento dei percorsi sulla Via delle Cascate. A marzo dovrebbero essere affidati i lavori per la sostituzione di uno skilift a Sassotetto, la creazione di una vasca sotterranea collegata all’impianto di innevamento e l’ammodernamento di alcuni cannoni per la neve artificiale. In cima alla lista delle priorità abbiamo la ricerca del finanziamento per il restauro del teatro della Vittoria, danneggiato dal sisma e chiuso dal 2016. In attesa della sua ricostruzione, stiamo procedendo con la sistemazione del vecchio cinema Italia, sempre in centro, che diventerà un cineteatro. Confidiamo di completarlo nella prima parte del ‘23, e finire entro l’anno anche i lavori al museo e alla pinacoteca. Vorremmo iniziare inoltre la ristrutturazione del Palazzo comunale e delle ex scuole elementari, le quali ospiteranno al piano terra Iat (informazione accoglienza turistica), due sale multimediali e uno spazio per bambini; poi, sopra, aule per le università del territorio destinate a master e corsi post-laurea e, all’ultimo piano, una biblioteca.

Per la promozione del territorio?

"La tradizione vuole che sia stato proprio San Francesco d’Assisi a suggerire alla nascente comunità di Sarnano quale simbolo usare nel proprio stemma. Vorremmo approfondire questo legame profondo tra il paese e il francescanesimo. Restano poi le manifestazioni di punta, come il Palio del Serafino ad agosto e la Festa del Ciauscolo a settembre. E le manifestazioni sportive, dalla Tirreno Adriatico (10 marzo) alla scherma, dalla ginnastica ritmica agli allenamenti di calcio. Siamo a lavoro per riportare qui ad allenarsi una squadra di serie A".

Come rilanciare il borgo?

"Quest’anno dovrebbe terminare l’intervento per il passaggio alla fibra in gran parte del territorio comunale. Nel borgo di recente sono nate diverse attività ricettive che stanno suscitando grande interesse. Continuiamo a promuovere l’app per la visita virtuale e a partecipare alle ferie, nazionali e internazionali, con la Regione per far conoscere prodotti, eccellenze e territorio. L’obiettivo è fare in modo che ci sia movimento tutto l’anno".