Pro Loco, boom di iscrizioni: "Non chiuderemo"

di Giorgio Giannaccini

Boom di iscrizioni per la Pro Loco di Potenza Picena, e adesso appare sempre più lontana l’ipotesi che la festa del Grappolo D’Oro, giunta lo scorso settembre alla 60esima edizione, non venga più organizzata. Così come la possibilità di chiusura dell’associazione locale, per ora, è stata scongiurata. Non è passato per nulla inosservato l’appello formulato quasi due settimane fa, sulle nostre colonne, dal presidente uscente Giuseppe Castagna. Aveva annunciato che la Pro Loco rischiava di chiudere, dato che una decina di componenti del direttivo non avrebbe confermato il proprio impegno per un ulteriore mandato. Quindi, aveva invitato la popolazione a farsi avanti per un cambio generazionale, auspicando l’ingresso di alcuni giovani nell’associazione, in vista delle votazioni che ci saranno a marzo per il rinnovo del direttivo. "A fine mese chiuderà la campagna di tesseramento, ma nelle ultime due settimane diversi concittadini si sono voluti iscrivere alla Pro Loco – afferma Castagna –. Insomma, il messaggio lanciato è stato accolto dalla cittadinanza e questo è un bellissimo segnale. In molti, dopo l’articolo apparso sul Carlino, mi hanno chiamato per chiedermi informazioni sulla vicenda. Comunque, verso la metà della prossima settimana, faremo il conteggio di tutti iscritti e poi chiederò a ciascuno chi sarà disposto a farsi avanti per le votazioni di marzo, per essere eletto nel prossimo direttivo. Sicuramente le nuovi iscrizioni rappresentano un’ottima notizia: nella fase pre Covid avevamo avuto picchi con 200 iscritti, poi nel dopo pandemia siamo rimasti sul centinaio, per via del lungo stop di due anni nelle nostre attività". Intanto, Castagna non ha ancora sciolto le riserve se dopo quarant’anni che lo hanno visto protagonista nella Pro Loco, con le cariche di presidente e anche di vice, continuerà a essere attivo all’interno del direttivo. "A oggi non so che farò, vedremo che deciderà l’assemblea con tutti i tesserati – aggiunge Castagna –. L’importante è che le tradizioni storiche come il Grappolo D’Oro, per tutti noi la festa dell’uva, non si perdano, perché rappresentano la storia di Potenza Picena. Ora, con queste nuove forze, dobbiamo cercare di fare il salto di qualità".