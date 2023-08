Pro Loco Civitanova: 3 Giorni da Vivere a Civitanova tra Foto, Cibo e Show

Tre giorni con ‘San Marone in festa’, per trascorrere il Ferragosto e oltre con spettacoli (inizio alle 21.30), eventi gastronomici e culturali. Appuntamento oggi, domani e giovedì nell’area portuale e sul molo sud con la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Civitanova Marche. Nel programma delle giornate ci sono iniziative per tutti i gusti e per tutte le età: visita guidata del mercato ittico con la mostra fotografica di Mario Barboni, street food con musica da vivo, Marguttiana a cura di Lucia Spagnuolo, Ludobus e giochi in legno, associazione Muratio, gonfiabili, mercatino. Nel dettaglio il cartellone prevede per stasera l’esibizione di Alessandra Doria Band e sullo sfondo lo spettacolo pirotecnico dei fuochi di mezzanotte sul porto, domani ‘A cena con Lando e Dino’ e a seguire Dj set On night, mentre giovedì Radio Linea con Eddy Masterjoy e David Romano.