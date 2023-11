Pro loco di Piediripa: il calendario. Usanze e feste in fila mese per mese

Presentato il calendario 2024 della Pro loco di Piediripa, un almanacco di usanze popolari maceratesi del passato proposte in accostamento alle ben più note feste nazionali. "Il tema del nuovo calendario è feste e tradizioni popolari maceratesi – spiega Romualdo Rapanelli, presidente della Pro loco di Piediripa -, un’occasione per rivivere le nostre radici e far conoscere la storia cittadina. È una soddisfazione vedere come questo diventi di anno in anno un calendario sempre più appetibile, tanto da essere presentato e distribuito anche nelle scuole". "Ogni volta scegliamo un tema differente – continua Lorenza Ionne, tesserata e curatrice del calendario con Giorgio Marcolini -, come la storia di poeti dialettali contemporanei, della transumanza, dei mulini, dei nonni e delle generazioni precedenti, in un progetto che va avanti dal 2005. Quest’anno ci siamo ispirati ad alcuni libri del poeta e maestro elementare Giovanni Ginobili: un tesoro immenso che racconta delle feste di campagna tra giochi e lavoro, momenti condivisi in cui ci si riuniva mangiando di più e alla stessa tavola. Le feste nominate nelle pagine sono religiose e non religiose, tra cui le essenziali festa dei fiori, festa delle canestrelle e quella delle matricole". Un vero e proprio itinerario, mese per mese, alla scoperta di ricorrenze locali oltre quelle nazionali, con l’inserimento di iniziative della stessa Pro loco. "Molti sono gli eventi da noi proposti annualmente – illustra Pina Ramaccioni, segretaria della Pro loco -, così come tanto è l’impegno e il lavoro dietro le quinte, ma siamo ben felici di riuscire a proporre buone iniziative. L’inizio del nuovo anno verrà festeggiato col canto della pasquella, per poi passare al carnevale e alle rievocazioni, pellegrinaggi e gite turistiche fino a dicembre". Prende poi la parola l’assessore allo Sport e al Turismo Riccardo Sacchi: "Con la mia delega alle manifestazioni sono sempre pronto e felice di presenziare alla presentazione del calendario, un vero e proprio almanacco capace di ricordare le ricorrenze legate alle nostre radici. La grafica è ogni anno più rifinita e le copie stampate sono ormai migliaia, tanto apprezzate da raggiungere le pareti di casa dei maceratesi e dei paesani limitrofi, di scuole e uffici. Un vero e proprio memo che richiama le nostre tradizioni, connettendoci sempre più al territorio attraverso la conoscenza del passato".