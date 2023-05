Pro Loco, eletto il nuovo direttivo dell’associazione Confermato Castagna: "Avrei voluto un cambio"

"Mi ha fatto piacere ricevere tutta questa fiducia, anche se avrei voluto un cambio di guida al vertice dell’associazione. Ma intanto ci stiamo mettendo in moto per organizzare le manifestazione estive e la festa del Grappolo D’Oro a settembre". Così Giuseppe Castagna commenta la sua (ennesima) rielezione da presidente della Pro Loco di Potenza Picena, dopo che il nuovo direttivo si è riunito per decretare le cariche. Gli altri membri sono Maurizio Pantella (vicepresidente), Massimo Lavini (segretario), e i consiglieri Francesca Paoloni (tesoriere), Gerry Cotronè, Simone Giacobbi, Alessandro Chieppa, Rachele Pagnanini, Sofia Pagnanini, Linda Carlocchia e Stefano Carlocchia. Proprio loro sono stati ricevuti in municipio dall’assessore al Turismo Tommaso Ruffini, dal presidente del Consiglio comunale Mirco Braconi e dal sindaco Noemi Tartabini. Il primo cittadino potentino ha voluto ringraziare ogni componente per la decisione di "ricoprire un ruolo che comporta indubbiamente delle responsabilità. Un grazie al presidente Castagna, che ci ha messo nuovamente l’impegno, l’affetto e la passione per la nostra città. L’amministrazione comunale ci tiene a rinnovare la sua volontà di collaborazione con l’associazione, nella che rappresenta un pilastro della nostra offerta turistica. Lavorando in squadra è tutto più semplice". Nel frattempo, il presidente Castagna svela le prime mosse della nuova Pro Loco. "Giovedì sera, alle 21, nel teatro Mugellini faremo un incontro per vedere se ci sono altri cittadini che ci vorranno aiutare – dice Castagna –. In estate partirà il festival della comicità ‘Pe’ ride un moccò’, con tre appuntamenti in piazza Matteotti, previsti il 30 giugno, poi il 7 e 14 luglio. Ci sarà una commedia dialettale, uno spettacolo di Piero Massimo Macchini e un altro con Lando e Dino. Mentre l’11 agosto faremo un’anticipazione del Grappolo D’Oro".

Giorgio Giannaccini