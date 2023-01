Pro Loco, le tombole fanno il pienone: "Momenti belli"

"Circa duecento persone per le due tombole e una media di quaranta bambini per ogni appuntamento dei laboratori creativi". Mariarosa Berdini, presidente della Pro loco, racconta come sono andate le cose nella palazzina sud del Lido Cluana, dove dallo scorso 8 dicembre, è attiva l’iniziativa ‘Civitanova…l’emozione del Natale con i bambini’. "I piccoli – dice Berdini – si sono cimentati in diversi lavoretti, come la scrittura delle lettere a Babbo Natale, l’allestimento dell’albero e i disegni". E oggi è l’ultimo appuntamento: "Ci si ritrova alle 16.30, sempre al Lido Cluana". Rimane poi la piacevole esperienza di "Federico Curtosi, il ragazzo autistico che ha realizzato delle casette di carta, che poi ha rivenduto". E il pienone delle due tombolate: "Hanno partecipato circa cento persone per volta – conclude – ed è stato bello, perché abbiamo fatto uscire di casa nonni e nipotini".