Pro Loco, Pistilli nuovo presidente: prenderà il posto della Berdini

Franco Pistilli é il nuovo presidente della ‘Pro loco Civitanova’. Succede a Maria Rosa Berdini, che era al vertice dell’associazione fin dalla sua nascita (avvenuta nei primi del 2020) e che resta comunque nel consiglio direttivo insieme a Domenico Rita, Orietta Cesetti, Michela Gattafoni e Paola Gnocchini. Pistilli, 58 anni a settembre, di professione consulente immobiliare, formalmente entrerà in carico a dicembre, nei fatti é già operativo e guarda a "un progetto vincente per Civitanova, un’alternativa sociale ai cancri della società: le dipendenze". In generale, le sue idee sul futuro di questa realtà con sede al lungomare Piermanni sono molto chiare: "Poche cose ma ben fatte", conclude Pistilli sorridente mentre sorseggia una tazzina di caffè.

Pistilli, cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico di presidente della Pro Loco?

"Lo devo a Mariarosa (Berdini, ndr) che mi ha trasmesso quello spirito di chi si spende per la propria città. Nell’ultimo periodo lei era oberata da impegni familiari e quant’altro, così si é deciso di farla rifiatare un po’. E da calendario le cariche dovevano essere rinnovate".

Ora quali sono i prossimi obiettivi?

"Stiamo lavorando alla fiera di San Marone, in programma il 16, il 17 e il 18 agosto. Vogliamo un mercatino attraente e accattivante, perciò in questa edizione non mancheranno alcune novità".

Quali?

"Un comparto legato al cibo e un’esposizione d’arte. Poi c’è un altro progetto molto importante, che stiamo valutando e definendo con il Comune".

Di cosa si tratta?

"L’idea é riqualificare alcune zone della città, parliamo dei posti più nascosti, attraverso iniziative utili ad allontanare spaccio e microcriminalità. Ma é ancora tutto in fase di progettazione e, appunto, ne stiamo discutendo con l’amministrazione".

Si parla molto di attrarre i giovani. Come potete fare?

"Diciamo che abbiamo diverse collaborazioni. Ad esempio, con i ragazzi di Spazio HipHop Zona14, che riescono ad intercettare proprio le fasce giovanili e possono fornirci degli input molto validi da questo punto di vista. Siamo aperti alle tante realtà civitanovesi".

Collaborerete anche con la Pro loco di Civitanova alta?

"Certamente, non ci sono problemi".

Francesco Rossetti