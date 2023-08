Pro Loco Potenza Picena: ricco agosto di feste al Belvedere Donatori di Sangue

Chiuso il mese di luglio con una serie di iniziative che hanno riscosso un buon successo di pubblico, la Pro Loco di Potenza Picena (capitanata da Giuseppe Castagna) non si ferma ed è subito a lavoro per il calendario di agosto. Palcoscenico diffuso, il centro storico di Montesanto con la spettacolare terrazza del Belvedere Donatori di Sangue-Pincio e con il patrocinio dell’amministrazione. "E sarà proprio tra i tigli e il cedro secolare del Pincio che si svolgerà, venerdì, il Summer Grape – riferisce il presidente Castagna –. Si tratta di un’anteprima estiva del Grappolo d’Oro in cui degustazioni di vini locali, street food, spettacoli e musica dal vivo faranno da prologo al lungo programma di manifestazioni in agenda dal 16 al 24 settembre. Poi, il 20 agosto per "Tramonto al Pincio" si esibiranno giovani pianisti locali. Mentre il 27 agosto musica dal vivo e colazione per celebrare l’alba sul Belvedere Donatori di Sangue".