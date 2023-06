Pro loco: timone alla Schiavoni

La professoressa Elena Schiavoni è la presidente della Pro loco di Cingoli: sostituisce Adamo Gentilini Raffioni. Dopo l’assemblea, presenti Cristiana Nardi e Martina Coppari assessore rispettivamente con deleghe per il turismo e la cultura, Schiavoni è subentrata con il nuovo direttivo formato da Giulio Santamarianova vice presidente, Sasha Bratti segretario, Niccolò Mangoni tesoriere; presiedono i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri Matteo Nardi Cesarini e Tamara Santamarianova; consiglieri sono Damiano Filonzi, Elena Sorci, Maura Marchegiani e Lorenzo Chiaraberta. "Il Comune – ha detto Nardi – continuerà a garantire il massimo appoggio, anche se la Pro loco è un ente a sé stante, nell’organizzazione e nell’impegno". Nuova e molto giovane, la compagine della Pro Loco. "Penso sia importante – ha spiegato Schiavoni – il coinvolgimento attivo dei giovani, come pure è doveroso dargli responsabilità". Il gruppo si metterà subito al lavoro. "All’insegna della sinergìa operativa – ha precisato la presidente –incontreremo le associazioni cittadine con cui intendiamo collaborare. Ci piacerebbe condividere iniziative e proposte con i direttivi delle Pro loco dei paesi limitrofi. Tante sono le idee in cantiere, intanto è già partito il tesseramento per irrobustire l’organico dei soci".

Gianfilippo Centanni