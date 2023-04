"Problema non rinviabile, servono risposte"

"Nel centenario dalla sua nascita a Macerata, il liceo scientifico Galilei merita una sede unica per oltre mille persone tra studenti e personale. È una scuola prestigiosa e in crescita per la sua capacità di offrire percorsi formativi di valore e una preparazione di qualità. Ma da 17 anni è dislocata su due sedi, quella centrale in via Manzoni e la succursale in via Gramsci e soffre per la mancanza di spazi adeguati, di aule, laboratori, palestre. Ora è arrivato il momento di dare una risposta a un problema non più rinviabile". Così la lista Macerata Bene Comune. "È necessario che la Provincia insieme al Comune individui un progetto chiaro per una sede unica. E non dovrebbe essere difficile mettersi d’accordo visto che sindaco e presidente della Provincia sono la stessa persona – ironizzano –. In Consiglio, all’interrogazione della Monteverde, Parcaroli ha risposto con vaghezza: ‘Vorrei avere la bacchetta magica per risolvere il problema, ma non ce l’ho’. È una non-risposta, che segnala solo mancanza di strategia e di volontà politica".

Altro punto. La Provincia ha richiesto e ottenuto 8 milioni del Pnrr per sistemare la vecchia sede centrale di via Manzoni, "una cifra esorbitante solo per risistemare un contenitore che non è più adeguato per essere una scuola innovativa. Eppure le risorse del Pnrr per una scuola nuova non mancano: serve però una politica capace di pensare ai bisogni reali per un’edilizia scolastica moderna. Non si pensi di riproporre allo Scientifico soluzioni provvisorie come un valzer di sedi con altre scuole, come se il liceo fosse un pacco postale". L’ipotesi circolata in questi giorni di spostare ancora la succursale dal Palazzo degli Studi per altre sedi "è inaccettabile ed è stata rigettata già nel 2019 dai docenti, dagli studenti e dalle famiglie. Anche perché è una prestigiosa e storica sede del Galilei". La lista chiede che Parcaroli dia una risposta adeguata sul progetto per una sede unica del liceo scientifico, "che sia una scuola innovativa, sicura, di ultima generazione. La aspetta da troppo tempo. Lo chiedono il personale della scuola, gli studenti e le famiglie, della città e del territorio".

c. g.