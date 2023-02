"Problema parcheggi, il sindaco non risponde"

di Lorena Cellini

La chiamano ztl arancione, ma è diventata una specie di zona Arlecchino dove vigono almeno tre regimi di parcheggio. Il risultato è che per istituire una zona protetta nelle vie Asiago e Col di lana e nel tratto sud di via Vela (antistante lo Stella Maris) il Comune ha creato disagi a decine di famiglie che risiedono nelle strade circostanti e che non sanno più dove mettere la macchina se non molto distante da casa. Le conseguenze della delibera votata dalla giunta del maggio 2022 sono ricadute sui residenti delle strade limitrofe: corso Vittorio Emanuele e le vie Piave, Vela (tratto centrale), Hermada, Vallone, Mazzini. Col paradosso che chi vive in corso Vittorio Emanuele se lascia la macchina sotto casa deve pagare un euro l’ora perché sono in zona blu mentre, dieci metri più in là, in via Col di Lana o Asiago i parcheggi sono riservati e gratuiti per i residenti perché zona arancione e poi c’è la zona bianca con parcheggi liberi sempre più scarsi. L’avvio della nuova ztl ha mandato in stress le strade circostanti, dove parcheggiare è sempre difficile, specie nei giorni in cui via Piave è off limits perché deve essere lasciata libera per il transito delle spazzatrici. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, alle richieste di incontro inoltrate dai residenti, non ha mai risposto. Ieri mattina in via Vela c’è stata l’assemblea dei residenti, avamposto di altre famiglie che chiedono una soluzione al problema e che criticano il silenzio del sindaco "che non risponde alle nostre richieste di incontro. Sono mesi che aspettiamo". I portavoce dello scontento sono Marsilio Marsili e Alessandro Mazzaferro e denunciano quello che per tutti loro è un vulnus incolmabile: "Nessuno ci ha consultato. Oggi il sindaco ha risposto per scritto dicendo che la delibera è regolare e che stanno valutando la questione. Ma, la cosa è partita male. Sulla base di quali valutazioni del traffico e della sosta sono state prese queste decisioni?". Chiedono che la situazione "venga affrontata tenendo conto non delle richieste di singoli residenti, ma della problematica generale così da normare il traffico e la sosta in maniera omogenea". Stanno raccogliendo firme – un centinaio finora – con il rammarico "che questa ztl danneggia tante famiglie e accontenta solo due strade, nemmeno tanto trafficate. Il colmo è che la giunta ha concesso parcheggi a residenti che hanno, nella maggioranza dei casi, anche il garage personale. A qualcuno tutte le comodità, ad altri solo problemi".