Problemi al tetto e rischio acqua, slitta il match

Posticipata di alcune ore la semifinale play-off tra la Feba e il Senigallia. La partita era prevista per le 18 odierne, orario canonico per i match casalinghi delle momò. Ma il rischio-pioggia (il tetto della palestra di Civitanova Alta non è più impermeabile da anni in caso di intense precipitazioni, con quel che ne consegue per la scivolosità del parquet) ha indotto il patron Elvio Perini a chiedere al club ospite lo spostamento della partita al PalaRisorgimento. Ma lì giocheranno i maschi della Virtus alle 18.30 e così s’è reso necessario uno slittamento alle 21.15 della palla a due. Il Senigallia non ha avuto problemi a concedere il suo assenso. Già qualche altra volta in passato la Feba ha dovuto "bussare" alla Virtus in casi analoghi. L’episodio più eclatante risale al 28 febbraio 2016 quando, in occasione della sfida con Ferrara, fu necessario traslocare da un impianto all’altro nel cuore della partita che, iniziata a Civitanova Alta, venne portata a termine nella "casa" virtussina dopo un esodo che sotto un fortunale coinvolse le squadre, gli arbitri, gli addetti al tavolo e i tifosi. Non resta che augurarsi che l’intervento manutentivo sul tetto atteso per l’estate sia finalmente risolutivo.