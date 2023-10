Problemi di deambulazione. Mezzi a disposizione per il cimitero

L’Amministrazione comunica che da domani e sino a sabato 4 novembre sarà attivo il servizio di accompagnamento con un mezzo all’interno del cimitero per chi ha problemi di deambulazione. Per prenotare è possibile contattare il numero 349-4987287. Per lunedì e martedì prossimi attivo anche il servizio di assistenza con l’utilizzo dell’autoscala per i loculi comunali diti nel Lotto 1 – lato B – della parte vecchia del cimitero comunale