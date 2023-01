"Problemi per la derattizzazione, materna chiusa fino a venerdì"

Non c’è pace per la scuola materna Rodari di via Ancona, a Porto Recanati. Dopo che a metà dicembre tre classi sono state spostate, perché in un’ala erano stati avvertiti degli sgradevoli odori, riconducibili al passaggio dei topi dentro ai muri del soffitto, il problema si è ripetuto in un’altra porzione del plesso scolastico. Per questo, l’intera scuola sarà chiusa da oggi fino a venerdì, per eseguire un altro intervento di derattizzazione. A darne notizia è stato ieri sera il sindaco Andrea Michelini. "A causa del perpetrarsi di un problema connesso alla derattizzazione della scuola materna, siamo obbligati a dover chiudere il plesso e sospendere conseguentemente le lezioni – ha scritto sul proprio profilo istituzionale Facebook –. La misura, concordata con il preside Corrado Giulio Del Buono e le rappresentanze del personale docente, si è resa necessaria dopo una giornata di ripetuti sopralluoghi nel plesso e interventi di un’azienda specializzata nel settore, terminati in tardissima serata, e dopo due settimane nelle quali la problematica era stata quotidianamente attenzionata, che purtroppo non sono stati risolutivi della problematica". Il primo cittadino sottolinea così che "purtroppo un’ala del plesso che non era stata interessata al problema, e nella quale i bambini erano stati trasferiti, nella giornata odierna (ieri, ndr) ha conosciuto le stesse criticità obbligandoci a tale drastica misura della chiusura dell’istituto. Da domani mattina (oggi, ndr) – aggiunge Michelini – gli operai del nostro ente saranno al lavoro all’interno della scuola materna per tentare di risolvere il problema, così come farà la ditta incaricata della derattizzazione. I nuovi problemi insorti, ai quali in tutti i modi si è provato porre rimedio, per motivi di una tempistica molto ristretta non hanno consentito di porre in essere delle misure logistiche alternative per poter dare continuità alle lezioni dei nostri bambini. Siamo perfettamente consci del disagio che una misura del genere può comportare ai genitori, ma la sicurezza sanitaria all’interno di un plesso scolastico non può essere trascurata, pertanto la misura precauzionale della chiusura si rende obbligatoria".

Giorgio Giannaccini