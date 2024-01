Procaccini: "Tante delibere dimostrano quello che ho fatto"

Botta e risposta sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato economico-commerciale cittadino tra il gruppo di minoranza ’Per Matelica’ l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini. I consiglieri di opposizione, infatti, hanno accusato la Procaccini di "non aver fatto nulla in 4 anni e mezzo, nemmeno un lavoro pubblico o un’inaugurazione della ricostruzione; ha persino deciso che la scuola di via Spontini non vada ricostruita solo perché era stato scelto di farlo dalla vecchia amministrazione. Una decisione dettata solo dall’odio e dalla miopia politica e non dal bene comune".

Immediata la risposta dell’assessore Procaccini (nella foto): "Passi che la minoranza si rifiuti di leggere i miei articoli, ma molto grave è constatare che non legga le molte delibere di giunta, di consiglio e le determine dirigenziali, con le quali sono stati affidati incarichi, con i quali si sono approvati i progetti o indette gare per l’affidamento di servizi o di lavori o approvati i bilanci che indicano i vari finanziamenti ottenuti. Infatti nonostante i tempi della burocrazia siamo riusciti a fare molte cose: gli asfalti dei marciapiedi della provinciale Muccese, gli asfalti di tante vie da viale Martiri della Libertà a viale Europa, da via Kennedy a La Malfa, le strade di Colli, Gesso, Peschiera, Crinacci, Valbona, la rotatoria di via De Gasperi, il recupero dell’ex distributore Agip, che sarà la nuova sede della Pro loco, i restauri di Palazzo Ottoni e della fontana di piazza Mattei, i consolidamenti di Palazzo del Governo e Porta Campamante, i lavori di rigenerazione urbana di Borgo Nazario Sauro, la manutenzione dei giardini pubblici, il restauro di tutti i mosaici romani di piazza Garibaldi per allestire un apposito museo".

Matteo Parrini