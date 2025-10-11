Procede il cantiere della primaria. Potrà accogliere 300 alunni

Ancora pochi mesi e saranno completati i lavori della nuovaprimaria Beniamino Gigli, sulle ceneri dell’istituto risalente agli anni ’60 e chiuso nel 2009 dopo il teerremoto dell’Aquila. Il nuovo complesso ha un costo di poco superiore ai 7 milioni di euro – più del doppio rispetto alla prima stima, circa 3,5 milioni – ed è finanziato con fondi per la ricostruzione post-terremoto e risorse del Conto termico (GSE). A realizzare l’opera è l’impresa Coccia Vincenzo Srl, vincitrice dell’appalto per un importo netto di 4 milioni 927mila euro. Lavorano anche nei giorni festivi gli operai per rispettare i tempi previsti e il cantiere viaggia rispettoso del cronoprogramma. Il dirigente dell’ufficio tecnico ha conferito l’incarico per 10.966 euro allo studio associato di ingegneria Angeletti Antolini di Macerata, già progettista strutturale dei lavori di ricostruzione della scuola, per una variante per la definizione di alcune sistemazioni strutturali nella zona palestra e del muro esterno. Il progetto prevede una superficie interna di 2.200 metri quadrati, cui si aggiungono mille metri quadrati di giardino e spazi esterni, e un tetto pensato come giardino e teatro all’aperto. Ospiterà 10 aule per 300 alunni, due aule di sostegno, due laboratori, biblioteca, auditorium, palestra, refettorio. Sono previsti tre accessi: da via Battisti, dal parcheggio Centro Città e da via del Donatore. In fase esecutiva anche la nuova scuola dell’infanzia, che si prevede di inaugurare per il prossimo anno scolastico, in via Farina. Il costo è di due milioni e mezzo: due milioni da fondi Pnrr, 382mila euro dal Comune e 200mila dal fondo opere indifferibili 2023.

Antonio Tubaldi