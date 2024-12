Procedono gli interventi alla Casa di Comunità

Proseguono senza ritardi i lavori di realizzazione della Casa di Comunità e Residenza Protetta per anziani non autosufficienti nel Comune di Recanati, il cui appalto è stato aggiudicato per un importo totale di 5.467.400 euro di cui 2.217.400 finanziato con fondi Pnrr, mentre con Fondi Regionali per 3,2 milioni. L’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica esistente, in aderenza al complesso edilizio più antico che si affaccia sul piazzale Andrea da Recanati, accanto all’ospedale Santa Lucia.

I lavori di demolizione sono stati già completati, per il confinamento delle aree di cantiere è stata parzialmente utilizzata la sede stradale comunale di viale Nicola Badaloni per il deposito dei materiali e la sosta dei mezzi di cantiere, senza arrecare disagi alla circolazione. Sono state realizzate anche opere di abbattimento di alberature non protette per la sistemazione del piazzale, sono stati rimossi e smaltiti materiali contenenti amianto all’interno del fabbricato ed è stato bonificato e rimosso un serbatoio di gasolio interrato, giacente da decenni nel sottosuolo.

La nuova costruzione della Casa di Comunità è prevista su due piani e si svilupperà sull’area esistente attraverso un piccolo ampliamento di superficie, in prossimità del parcheggio di ingresso del fabbricato principale. Al piano seminterrato si realizzerà il Poliambulatorio della Casa di Comunità con 14 locali complessivi, sede di ambulatori e studi medici, oltre agli ambienti di supporto e di servizio, quali front office, servizi, magazzini, finanziati con fondi Pnrr. Al piano terra, con fondi regionali, ci sarà una degenza di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti di 20 posti letto. "Stiamo lavorando per potenziate e ammodernare la sanità marchigiana – dichiara il vice presidente della giunta e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini – stiamo investendo in maniera importante per rendere il nostro sistema sanitario regionale sempre più efficiente e capillare, in grado di rispondere al meglio ai bisogni di salute della popolazione".

Antonio Tubaldi