Procedura di invalidità, interventi formativi per supportare i medici

"Inps, Federazione nazionale ordine dei medici e Ministero per le disabilità hanno realizzato un progetto formativo messo a disposizione già da luglio su piattaforma dedicata, con l’obiettivo di fornire ai medici certificatori gli strumenti normativi e operativi necessari per adempiere alle funzioni, in conformità con il nuovo quadro legislativo, e garantire loro un’adeguata preparazione per affrontare le sfide poste dalle nuove norme in tema di disabilità". La direttrice regionale Inps Emanuela Zambataro interviene sulla nuova procedura - sperimentale per la provincia di Macerata - per il riconoscimento dell’invalidità civile. I giorni scorsi il patronato Acli aveva evidenziato alcune criticità, soprattutto derivate dal fatto che parecchi medici, in particolare i più anziani, quelli con più pazienti o poco avvezzi alla tecnologia, hanno difficoltà a compilare i nuovi certificati. "Il 4 ottobre si è tenuto un incontro formativo in presenza all’Ordine dei medici di Macerata, organizzato dal presidente dottor Romano Mari e dal consigliere professor Roberto Scendoni – continua Zambataro - a cui hanno partecipato sia il direttore provinciale Inps di Macerata Marco Mancini sia il coordinatore regionale medico legale, dottoressa Nunzia Cannovo. Oltre a una disamina sulla riforma, è stato dato ampio spazio all’illustrazione della procedura relativa ai certificati introduttivi, cui è seguita un’occasione di confronto con i numerosi medici presenti in sala".

Ricorda poi che la normativa ha anche ampliato la platea dei medici certificatori (i medici in servizio nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere possono rilasciare da subito il certificato, mentre i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali del SSN possono rilasciarlo soltanto se in possesso dei requisiti formativi). "In vista anche dell’ampliamento della sperimentazione su altre province, saranno organizzati dalla direzione regionale Inps ulteriori interventi formativi online, con la collaborazione dei locali ordini dei medici", conclude.