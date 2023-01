"Procedure nuove di ricerca utili nei processi"

di Paola Pagnanelli

Cibi intossicati, terreni inquinati, controlli antidoping, ricerche di tracce di materiale biologico o analisi su sostanze sconosciute spacciate per medicine. C’è una casistica amplissima di domande a cui, da ieri, gli avvocati potranno trovare risposte nel Chip, il centro di ricerca sperimentale dell’Università di Camerino. Ieri mattina Ordine e Unicam hanno firmato il protocollo, che favorirà la collaborazione tra le due realtà, per la formazione ma anche per avere dati scientifici su una miriade di questioni che possono diventare oggetto di un processo. "Unicam può offrire procedure nuove di ricerca, rispetto a quelle standardizzate – ha detto il rettore Claudio Pettinari –, individuando strategie diverse. Mi è capitato di dover analizzare le tracce di pneumatici di una banda di ladri, e metodiche nuove nell’analisi chimica hanno permesso di risalire allo pneumatico e al mezzo utilizzato. Ordine degli avvocati e ricercatori possono incontrarsi e collaborare con la chimica, la biologia, la genetica, la farmacologia. Le università sono strutture con cui si può discutere e parlare di futuro. Ad esempio sul tema ambientale, che oggi assorbe molto della ricerca inglobando sempre più settori con l’obiettivo della salvaguardia del pianeta". "Dopo la visita di alcuni mesi fa – ha ricordato la presidentessa dell’Ordine Maria Cristina Ottavianoni – siamo rimasti entusiasti di questa struttura, di cui abbiamo verificato l’eccellenza". Per gli avvocati, la collaborazione sarà anche con giurisprudenza per corsi, incontri e stage di studenti. La firma del protocollo, sottoscritto anche dai referenti, l’avvocato Rosella Gaeta per l’Ordine e il professor Francesco Rizzo per Unicam, è stata l’occasione per scoprire i laboratori del centro di ricerca Chip, acronimo di "Chemistry interdisciplinary project che ospita 44 laboratori e circa 170 ricercatori in materia di agrioalimentare, edilizia e materiali innovativi, chimica dell’ambiente, farmacologia e salute. Guidati dai prof Riccardo Pettinari e Gianni Sagrantini, gli avvocati hanno esplorato i vari spazi, scoprendo le ricerche con la risonanza magnetica, o i cromatografi e la spettrografia di massa. "Poco tempo fa ci hanno chiesto di analizzare una sostanza sconosciuta, venduta come tonico in pasticche e in liquido: dentro c’era una specie di Viagra, con un dosaggio anche piuttosto elevato. Ma si possono cercare residui di sostanze tossiche, pesticidi, contaminanti. Abbiamo fatto analisi antidoping sui cavalli, o sul Dna". Il laboratorio mette a disposizione competenze e macchinari da centinaia di migliaia di euro, per indagini approfonditissime.