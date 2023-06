Processione: ancora escluso il centro storico

di Asterio Tubaldi

Si pensava che la decisione dell’anno scorso del parroco di Sant’Agostino e di San Vito, don Roberto Zorzolo, di non far passare la processione del santo patrono (15 giugno) nel cento storico (Corso Persiani, piazza Leopardi e via Cavour), come era nella tradizione, non si fosse ripetuta anche quest’anno dopo anche le proteste di molti cittadini e il disappunto malcelato del Palazzo. Come si sa, infatti, ad accompagnare la statua del Santo ci sono in prima fila tutte le autorità locali, comprese le delegazioni di altri Comuni che condividono con Recanati il patrono. Per tutti è un momento di grossa visibilità perché lungo il percorso della processione si assiepa una folla immensa anche perché, in concomitanza, si svolge la popolare fiera dedicata al patrono. Invece il parroco, anche quest’anno, ha confermato il percorso dell’anno scorso: si parte dalla chiesa di San Vito, per l’occasione riaperta al culto, si percorre quindi via Roma, Porta Pesa, via Carducci, Porta Marina, via XX Settembre, piazzale Fedeli per ritornare nella chiesa di San Vito. Un percorso davvero breve, di poche centinaia di metri, che taglia fuori anche il tradizionale passaggio davanti casa Leopardi e l’omaggio al personale e ai ricoverati all’ospedale S. Lucia, luoghi peraltro, lontani dalla fiera e quindi dalle bancarelle e dai numerosi stand gastronomici della piadina romagnola, presenti, invece, lungo le vie del centro storico. Una netta separazione fra chi vuol partecipare ad un momento di preghiera e di riflessione e quelli che, invece, preferiscono il divertimento e il mangiare. "Non è certo una bella cosa - dice don Roberto - che mentre passa la processione, che è un momento di preghiera e raccoglimento, ai lati ci siano persone che mangiano e bevono in mezzo a risate e rumori di ogni genere". Insomma, il rito religioso non può essere confuso con la festa delle cipolle fritte e delle salcicce cotte sulla piastra. A dire il vero anche la banda musicale, che accompagna la processione, ha sempre poco gradito che il concerto in programma nella serata avvenga in un angolo della Piazza, nella confusione generale, fra le grida di bambini e il vociare degli adulti: cosa mortificante per i musicanti che dedicano ore di prove per preparare il concerto. Non mancano però, come dicevamo, le proteste che corrono sui social. P.M. dice che non è giusto "privare i recanatesi di una tradizione che si perpetua da anni" mentre R.G. ricorda, con amarezza e delusione, che nessuna processione ormai "passa più per le vie centrali, vedi Santa Rita, San Vito e Corpus domini".