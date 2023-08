Processione di San Marone a Civitanova: benedizioni, fiori e mare

Ieri pomeriggio si è rinnovata la tradizione della processione storica delle barche in mare con le Reliquie del Santo Patrono di Civitanova, San Marone, con la deposizione di una corona di fiori e con la benedizione del mare e il ricordo di chi vi ha perso la vita. In moltissimi hanno preso parte alla giornata di celebrazioni, iniziata alle 7 nella chiesa di Cristo Re, con l’arrivo delle Reliquie del Santo e la Messa. Presenti il sindaco di Fabrizio Ciarapica, il vice Claudio Morresi insieme ad assessori, consiglieri e alle più alte cariche civili, militari e del mondo del volontariato. Presenti anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il vice presidente della provincia di Macerata Luca Buldorini. Tra gli ospiti, c’erano anche i rappresentati dei Comuni di Monteleone di Fermo, con il sindaco Vittorio Paci, e di Monte Vidon Combatte, territori che condividono con Civitanova la venerazione di San Marone. Ad officiare insieme ai parroci della città, il Vicario Pastorale don Giordano Trapasso, che ha portato i saluti dell’Arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio "San Marone ha seguito la sua missione, che è stata l’annuncio del Vangelo nei nostri territori. Quindi, il bene delle nostre comunità si realizza se ognuno di noi porta a compimento la missione che Dio gli ha assegnato", ha detto don Giordano. Terminata la Santa Messa, si è formato il corteo che ha scortato le Reliquie del Santo, con a capo la Banda cittadina, fino al porto, dove la teca è stata imbarcata quest’anno sul motopeschereccio Predatore, per la processione a mare.

(fotoservizio De Marco)