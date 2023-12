Processione in centro, cambia la viabilità

Cambia la circolazione stradale in occasione della processione per i festeggiamenti dei 200 anni della nascita al cielo di san Vincenzo Maria Strambi, in programma domenica a partire dalle 17. La processione, che prevede la traslazione dell’urna del santo, partirà dalla basilica della Madonna della Misericordia in piazza Strambi per arrivare alla Cattedrale di san Giovanni. Per l’occasione la Polizia locale ha messo un’ordinanza che prevede il divieto di sosta, con rimozione coatta, valido dalle 15 alle 19 in piazza Strambi, (anche invalidi), via Don Minzoni, (anche invalidi) e corso della Repubblica. Stop alla circolazione per tutti i veicoli, durante il passaggio della processione.