Processione, mostra e concerto dei Jalisse. Il quartiere Risorgimento festeggia San Giuseppe

Festa di San Giuseppe, ecco i Jalisse e Luca Dirisio. Anche quest’anno, i festeggiamenti del rione Risorgimento prevedono una lunga serie di iniziative civili e religiose, che termineranno con l’intrattenimento di domenica nel piazzale della chiesa. Oggi, dopo la messa delle 11 e sarà inaugurata la mostra d’arte dell’Ucai, "La forma della speranza". Mercoledì alle 19, invece ecco la messa solenne presieduta dal vescovo Rocco Pennacchio, cui seguirà la processione con il simulacro del santo patrono per le vie del quartiere. L’indomani, spazio all’adorazione eucaristica, alle confessioni e alla messa alle 17.30. Nella serata di venerdì il programma religioso prevede anche la catechesi di preparazione alla Pasqua, in questo caso nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Sabato si tornerà nella chiesa di San Giuseppe, dove alle 15.30 ci sarà spazio per "Rallegriamoci" con la festa in parrocchia e l’animazione con clown pollon e merenda. Domenica, il gran finale. Sono previste due messe, una alle 9 e l’altra alle 11 con le coppie di fidanzati presieduta da monsignor Armando Trasarti, vescovo emerito di Fano. Nel pomeriggio, lo spettacolo "Disco time. Viaggio nel tempo" con special guest I Jalisse" e Luca Dirisio, conducono Valentino Valemix e Ainette Stephenson. Per l’occasione, spazio anche ai mercatini di Mylove Eventi. In serata, messa animata dalla corale Alberto Angeletti e alle 20 l’estrazione della lotteria (biglietti disponibili nei vari esercizi del quartiere).

Francesco Rossetti