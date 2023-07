Processo a Roma per Ascani, la Cassazione dà ragione all’imprenditore

Celebrato in Cassazione il procedimento a carico di Silvano Ascani, noto imprenditore di origini portorecanatesi che, con la famiglia e il gruppo "Ascani", anima la movida civitanovese attraverso diverse attività e locali. La vicenda era sorta in conseguenza di un procedimento penale definito dal tribunale di Roma, in relazione a un episodio avvenuto nella capitale nel quale si era ritrovato coinvolto; Ascani aveva beneficiato della sospensione condizionale, che però il tribunale aveva subordinato alla corresponsione di una determinata somma, cosa che Ascani avrebbe dovuto provvedere nell’immediato. Da qui le ragioni del ricorso in linea di diritto promosso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, il quale ha sostenuto l’illegittimità di tale provvedimento poiché emesso senza un termine entro il quale l’imputato dovesse adempiere, e comunque illegittimo poiché senza questa indicazione l’adempimento poteva essere fatto entro altri cinque anni in base all’articolo 163 del codice penale. Vicenda questa di interesse sia per quanto concerne gli effetti pratici collegati a qualsivoglia sentenza, sia per il contrasto giurisprudenziale che era sorto sul punto; contrasto risolto di recente dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione penale, che in una sentenza recentissima, il 23 giugno scorso, avevano dato ragione all’imputato. Partendo da questo orientamento innovativo, anche la prima sezione della Cassazione ha accolto il ricorso promosso da Silvano Ascani permettendogli un diverso approccio alla vicenda giudiziale. Soddisfazione ha espresso l’avvocato Gabriele Cofanelli, in quanto all’esito di questa vicenda e soprattutto di un nuovo e accertato insegnamento giurisprudenziale si è aperta una via di sicuro favore per ogni imputato, che dovrebbe imporre una maggiore tutela di garanzia.

p. p.