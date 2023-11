Processo a Troiani, si apre nel 2025

Si aprirà il 3 febbraio 2025 il processo a carico del presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, accusato di violenza privata e lesioni ai danni di una giovane donna, con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale. I fatti risalgono all’anno scorso. La donna, assistita dall’avvocato Paolo Carnevali, aveva presentato una lunga denuncia, accusando il politico anche di averla violentata; inoltre nel corso di una discussione molto accesa il politico l’avrebbe colpita a un orecchio costringendola ad andare al pronto soccorso, come attestato dal certificato medico. L’accusa di violenza sessuale è stata archiviata, poiché lo scambio di messaggi tra i due avrebbe fatto ritenere che entrambi fossero concordi nei rapporti avuti. Restano in piedi invece le accuse di violenza privata e minaccia da cui Troiani, difeso dagli avvocati Tiziano Luzi e Gian Luigi Boschi, dovrà rispondere in tribunale. Questo per altro non è l’unico strascico giudiziario scaturito da quella liaison, visto che la donna è sotto processo per stalking ai danni del presidente del consiglio, e altre denunce ancora sono partite, nei confronti di alcuni soggetti sentiti nel corso delle indagini, per le dichiarazioni fatte sulla vicenda.