Processo Banca Marche. Risarcimenti a rischio

Si è aperto con la richiesta di sospendere i pignoramenti di stipendio e pensione ai sei imputati condannati in primo grado, il processo di Appello per il crac di Banca Marche . L’udienza si è tenuta ieri ad Ancona, nell’aula collegiale del tribunale ordinario di corso Mazzini, perché dotato di aule più grandi per udienze di questa portata (ci sono oltre mille parti civili). Una richiesta avanzata dagli avvocati della difesa fino alla sentenza, dopo che tre legali di parte civile, che rappresentano un gruppetto di beffati dal default finanziario dell’ex maggiore istituto di credito della regione, arrivato ad avere un buco di 2 miliardi di euro, avevano proceduto a chiedere il pignoramento della liquidità economica per essere certi che venissero pagate le provvisionali subito esecutive e decise con la condanna di primo grado nel gennaio del 2023. Una sorta di anticipo del risarcimento dei danni patito e pari a circa 700mila euro (riferiti ad una sola parte dei beffati). La Corte di Appello di Ancona si è riservata sulla decisione rinviando alla prossima udienza, il 23 settembre. A ricorrere in appello non è stata la Procura, ma i sei imputati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta, Massimo Bianconi, ex direttore generale di BM (inflitta la pena di 10 anni e mezzo), Stefano Vallesi, vice direttore generale Area Mercato BM (che ha preso 9 anni), Massimo Battistelli, capo area crediti BM (4 anni e 10 mesi), Giuseppe Paci, capo concessione crediti BM (5 anni e 8 mesi), Giuseppe Barchiesi, dg Medioleasing (7 anni e mezzo) e Daniele Cuicchi, capo servizio commerciale Medioleasing (4 anni e 6 mesi), e uno degli assolti, Tonino Perini, vice presidente cda Banca Marche, per la formula che era stata perché il fatto non costituisce reato.