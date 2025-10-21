Processo per stupro a Macerata, la hostess del caso ‘30 secondi’: “Sentenza vergognosa”

Macerata, 21 ottobre 2025 – La sentenza di primo grado dei giudici di Macerata, che ha scagionato un 31enne da un’accusa di stupro nei confronti di una ragazza, ai tempi 17enne, è purtroppo simile a quella emessa per il caso dei ‘30 secondi’, di cui fu vittima una hostess lombarda nel giugno di quest’anno.

"Quando sento queste notizie ormai lo sconforto prevale sulla rabbia. Sono sempre più convinta che, per quanto riguarda le violenze di genere, in questo Paese ci sia un'arretratezza culturale spaventosa che non può e non deve essere più tollerata. Ogni volta che provo a ragionare con ottimismo vengo raggiunta da sentenze come questa vergognosa di Macerata che lasciano poco spazio alla positività”, ha detto oggi Barbara D’Astolto. La hostess lombarda è stata al centro di una vicenda giudiziaria, in cui giudici rilevarono che “entro 30 secondi non è stupro perché poteva dire no”. La sua sentenza è stata poi ribaltata dalla Cassazione, ma intanto la decisione del tribunale di Macerata riporta motivazioni purtroppo simili: la 17enne “aveva già avuto rapporti – scrivono i giudici – dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”.

Il caso dello stupro di Macerata

Il caso arrivato alla ribalta oggi riguarda un episodio avvenuto qualche anno fa quando un 25enne avrebbe abusato di una 17enne di origine straniera, nel posteriore di un’auto in provincia di Macerata. La ragazza sarebbe stata costretta con la forza a subire un rapporto sessuale: lui l’avrebbe bloccata causandole anche dei lividi. I giudici però hanno rilevato che lei avrebbe potuto ribellarsi o tentare di fuggire aprendo uno degli sportelli posteriori dell’auto: “Non era vergine. Se ha deciso di appartarsi, sapeva cosa sarebbe successo”.

Riguardo questa sentenza choc i parlamentari del Pd hanno chiesto l’approvazione di una legge sul consenso: “Chiediamo alla Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e al Parlamento tutto di schierarsi senza distinzione di colori politici e appartenenze su una battaglia per l'approvazione di un testo di civiltà per le donne”.

Il caso della hostess

L'imputato nella vicenda della hostess è un ex sindacalista che all'epoca dei fatti, nel 2018, lavorava all'aeroporto di Malpensa. L'uomo era stato assolto nei primi due gradi di giudizio: per i giudici di secondo grado “quei secondi di passività sarebbero bastati” a non dare prova del “dissenso della hostess”. Una sentenza smontata nel gennaio sorso dalla Suprema corte secondo cui il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”.

La donna ora non nasconde la propria delusione su quanto scrivono i giudici marchigiani nella sentenza di primo grado. "Purtroppo anche le donne della mia generazione non vedranno mai un reale cambiamento culturale in questo senso; e chi ha deciso di combattere lo fa con la consapevolezza di farlo per le generazioni successive e non per questa”, aggiunge.