Proclamato il lutto cittadino: "Giorni tristi per Mogliano"

"Bastava guardarlo per ritrovare il buonumore: aveva sempre il sorriso stampato sulla bocca". Fatica a trattenere la commozione il sindaco di Mogliano, Cecilia Cesetti, che alle elementari è stata la maestra del 21enne Federico Garulli, rimasto ucciso in un incidente stradale lunedì, e dei quattro amici che erano in auto con lui. L’Amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino per giovedì quando, salvo imprevisti, dovrebbe essere celebrato il funerale del ragazzo nella chiesa di Santa Maria di Piazza, e con un post su Facebook il sindaco ha voluto esprimere la vicinanza di tutto il paese alle famiglie colpite da questa tragedia. "In questi momenti non ci sono parole e se anche se ci fossero non potrebbero mai alleviare il fortissimo dolore dei familiari e degli amici per la perdita tanto imprevista quanto inconcepibile del giovane Federico – si legge nella pagina Facebook del Comune di Mogliano -. Possiamo solo far sentire la nostra più sincera vicinanza e pensare che un giovane Angelo, solare come era Federico, ci guarderà dall’alto e veglierà su tutti noi. Saranno giorni tristi per l’intera comunità, il vuoto che lascia sarà incolmabile. Rivolgiamo un pensiero di vicinanza e speranza per i ragazzi coinvolti in questo terribile incidente, ricoverati in ospedale e non, affinché superino questa tragedia".

"Sono stata la maestra di tutti e cinque quei ragazzi – ricorda il sindaco Cesetti – e li conosco bene. Sono tutti eccezionali, bravi. Federico in particolare. Era sempre sorridente, se ti sentivi giù bastava guardare lui per risollevarti. E anche da grande era rimasto sempre così. Tutta la cittadinanza è stata toccata profondamente da quanto accaduto, e ci stringiamo intorno alle famiglie Garulli e Carletti, messe alla prova da questo dolore fortissimo. Lunedì i ragazzi avevano passato una giornata tranquilla, sarebbero tornati presto perché il giorno dopo qualcuno doveva tornare all’università e qualcun altro al lavoro, non volevano fare tardi, sono tutti ragazzi bravissimi, anche gli altri che sono in ospedale. Adesso siamo tutti sconvolti per quello che è successo".

Nella giornata di oggi, probabilmente nel pomeriggio, la salma di Federico Garulli dovrebbe essere portata nella chiesa di Mogliano affinché tutto il paese possa rendere omaggio a questo ragazzo ed esprimere la più sincera vicinanza ai parenti.

Paola Pagnanelli