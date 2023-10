Procura dei minori: la Lebboroni si trasferisce a Roma

Giovanna Lebboroni lascia la Procura dei minori di Ancona. Il plenum del Csm ha approvato all’unanimità la sua nomina come capo della Procura per i minorenni di Roma. Il trasferimento della procuratrice era nell’aria da un po’ di tempo tanto che le funzioni erano già passate ad interim ad un incaricato interno. Originaria di Macerata, Lebboroni ha 56 anni ed era a capo della procura minorile dorica (con funzione per tutta la regione Marche) da quasi dieci anni. Lebboroni si è occupata di criminalità organizzata, ha seguito indagini per associazioni a delinquere, reati fallimentari, delitti contro la pubblica amministrazione. A capo della procura dei minori di Ancona aveva seguito anche il primo sospettato della strage di Corinaldo, arrestato per droga, ma poi considerato estraneo ai fatti accaduti alla Lanterna Azzurra di via Madonna del Piano.