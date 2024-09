"Prodotti di spessore. Ora ne sono certo"

"La conferma che ogni vendemmia non è come la precedente". La parola all’enologo delle Cantine Belisario di Matelica, Roberto Potentini. "Un’annata che non sarà caratterizzata dalla quantità ma probabilmente da un’ottima eccellenza sensoriale – prosegue –. Dopo la quasi catastrofica vendemmia 2023 in cui si è raccolta pochissima uva, nella stagione primaverile-estiva 2024 gli eventi climatici sono stati benevoli per la maturazione delle uve; in alcune zone viticole la carenza di piogge abbinata alle alte temperature, specie in agosto, ha mortificato in parte la produzione quantitativa, ma la sanità perfetta delle uve, a seguito dell’assenza totale di umidità, ha creato i presupposti per vini di alto spessore qualitativo. Nell’entroterra maceratese poi va evidenziata la presenza di escursioni termiche giorno-notte continentali, con sbalzi di temperature fino quasi a 20°C, eventi climatici che favoriscono la qualità della maturazione delle uve, specie quelle a bacca bianca: il fresco della notte conserva perfettamente il patrimonio acidico originale donando ai vini maggiore sapidità. Giusto l’equilibrio zuccherino, idoneo alle attuali tendenze di consumo che non vedono nelle alte gradazioni un plus qualitativo. Certamente una vendemmia ancora una volta anticipata: agosto e settembre sono divenuti i mesi vendemmiali, con un anticipo oramai strutturale di 30 giorni sulla storia vitivinicola; ottobre era il mese dei mosti, ora è il mese del primo travaso del vino nuovo".

l. g.