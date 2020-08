ma buoni. E soprattutto battaglieri. Sono un manipolo di agricoltori, apicoltori, biologi, più semplicemente gente che ha un’attenzione superiore alla media per la difesa dell’ambiente. Si sono messi in testa di capire fino in fondo quali prodotti vengono usati per le disinfestazioni estive contro le zanzare, se sono nocivi, se rispondono alle prescrizioni previste da leggi e regolamenti, se possono essere sostituiti da soluzioni naturali, più efficaci di quelle chimiche e senza alcuna conseguenza negativa. Ebbene, partendo da zero, sono riusciti a ottenere già i primi risultati significativi. Hanno cominciato da Fiuminata, dove vivono e lavorano, ma...

ma buoni. E soprattutto battaglieri. Sono un manipolo di agricoltori, apicoltori, biologi, più semplicemente gente che ha un’attenzione superiore alla media per la difesa dell’ambiente. Si sono messi in testa di capire fino in fondo quali prodotti vengono usati per le disinfestazioni estive contro le zanzare, se sono nocivi, se rispondono alle prescrizioni previste da leggi e regolamenti, se possono essere sostituiti da soluzioni naturali, più efficaci di quelle chimiche e senza alcuna conseguenza negativa. Ebbene, partendo da zero, sono riusciti a ottenere già i primi risultati significativi. Hanno cominciato da Fiuminata, dove vivono e lavorano, ma adesso la loro sfida ha superato i confini comunali, perché a breve sarà l’Arpam ad analizzare le sostanze che finora il Cosmari ha utilizzato per disinfestazioni effettuate in svariati comuni della provincia. A Fiuminata, invece, il Cosmari è stato sostanzialmente costretto a fermarsi, nonostante fosse stato chiamato dall’amministrazione comunale in tutta fretta per la disinfestazione. Ma di fronte a quel manipolo di testardi, anche il consorzio ha preferito fare marcia indietro, almeno per ora. In mezzo a tutto questo, uno degli aspetti decisivi è stato l’intervento dei carabinieri di Fiuminata, che in collaborazione con i colleghi della sezione forestale hanno avviato una serie di accertamenti.

Ma per capire come si è arrivati a tutto questo, bisogna partire dall’inizio.

"Il Comune aveva previsto la disinfestazione per fine luglio e l’aveva affidata a un’azienda dell’altomaceratese – racconta Sergio Federici, biologo e agricoltore –. Siccome ci eravamo allertati già l’anno scorso, abbiamo subito chiesto che venisse mostrata la scheda di sicurezza del prodotto che sarebbe stato utilizzato la sera stessa. In Comune però questa scheda non c’era e visto che i tempi erano stretti, sono andato a segnalare ai carabinieri ciò che stava succedendo. Grazie al loro intervento, l’azienda ha subito fornito la scheda di sicurezza ed è emerso che il prodotto non era idoneo contro le zanzare, non era utilizzabile in spazi esterni e nocivo per le api e gli ambienti acquatici. A questo punto è stata bloccata la disinfestazione e da quel momento si sono tenuti incontri ai quali ha partecipato anche un ricercatore dell’università di Camerino".

Nonostante tutto, anche per una questione legata ai tempi tecnici, si è deciso di proseguire sulla strada della disinfestazione chimica e non quella biologica emersa durante uno degli incontri ma che richiedeva tempi un po’ più lunghi. E a questo punto è emersa l’opzione Cosmari, che ha proposto un trattamento già utilizzato in varie parti della provincia e che doveva essere effettuato nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Con lo stesso schema del caso precedente, è stata subito chiesta la scheda di sicurezza. Ne è stata esibita una obsoleta, peraltro priva di diverse pagine e informazioni necessarie per l’utilizzo del prodotto in sicurezza. Di fronte a tutto questo, e soprattutto viste le verifiche effettuate dai carabineri e i relativi dubbi emersi sul prodotto, il Cosmari ha sospeso il trattamento previsto per la sera. Ora è tutto fermo, in attesa che sia l’Arpam a dare una prima risposta. Niente disinfestazione chimica, per adesso, e una prima battaglia vinta per quel manipolo di testardi.