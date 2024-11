Prodotti pericolosi: sequestrati 3mila vestiti

Capi di abbigliamento e prodotti tessili vari non sicuri per la salute, scatta il sequestro da parte dei militari della Guardia di finanza. Nei guai è finito il titolare dell’attività commerciale.

I finanzieri diretti dal capitano Francesco Magliocco, comandante della Compagnia di Civitanova, nell’ambito dei consueti controlli in materia di sicurezza dei prodotti, hanno eseguito una serie di accertamenti all’interno di un negozio che vende prodotti di vari brand di moda. I controlli svolti dai finanzieri avevano come obiettivo quello di verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore, in merito alle informazioni minime da indicare sui capi di abbigliamento e sui prodotti tessili esposti in vendita, per assicurarne un’oculata e consapevole scelta da parte degli acquirenti.

In particolare, è stato eseguito un controllo all’interno di un negozio che vende diversi marchi, al termine del quale sono stati sottoposti a sequestro 3.315 articoli tra capi di abbigliamento e prodotti tessili.

Gli articoli sono risultati sprovvisti delle informazioni in lingua italiana in merito ai dati dell’importatore nonché privi delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati. Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto della persona e, in particolare modo, anche di bambini.

Per tali irregolarità, il titolare dell’esercizio commerciale finito nel mirino delle Fiamme gialle è stato segnalato alla competente Camera di commercio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sotto il profilo amministrativo.

L’attività svolta nei giorni scorsi si inquadra nella più ampia azione condotta, ogni giorno, dalla Guardia di finanza per tutelare sotto ogni ambito la salute dei consumatori: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori. Operazioni analogghe saranno ripetute nei prossimi giorni.

È importante anche per i consumatori sincerarsi che gli articoli acquistati abbiano sempre tutte le indicazioni necessarie per l’uso e la manutenzione, e che siano riportati i materiali utilizzati per potersi tutelare nel caso di eventuali allergie.

Chiara Marinelli