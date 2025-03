Prodotti senza indicazioni, multato un bar

Un bar di Tolentino multato, un uomo sottoposto all’affidamento in prova trovato ubriaco al volante, due parenti ritirate, due egiziani denunciati, un 22enne settempedano arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, due giovani segnalati perché trovati con l’hashish. Questo il bilancio dei controlli ad ampio raggio, effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri.

In particolare venerdì sera i militari della Compagnia di Tolentino con il Nucleo antisofisticazioni e sanità e gli agenti della polizia locale con l’unità cinofila hanno attuato posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili. Il titolare di un bar tolentinate ha ricevuto una sanzione amministrativa di 666 euro, per omissioni sulle indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati. Sono state ritirate due patenti di guida. Uno dei conducenti, da più di un anno residente in Italia, non aveva mai convertito la patente estera. L’altro aveva la patente scaduta. A San Severino è stato arrestato un 22enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla vorte di appello di Ancona: dovrà scontare la pena di otto mesi e due giorni per l’accusa di maltrattamenti in famiglia commessi dal 2022 al 2023. È stato accompagnato in carcere a Fermo.

Denunciati alla procuraa due egiziani, di 46 e 23 anni, uno residente a Foligno e l’altro a San Severino per essersi rifiutati di esibire i documenti di riconoscimento ai militari. Segnalati invece al prefetto di Macerata un 19enne settempedano e un 28enne di Macerata, trovati in possesso di piccole quantità di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Ad Appignano invece un 39enne, già affidato in prova ai servizi sociali e con l’obbligo di dimora nell’abitazione di residenza nella fascia oraria dalle 22.30 alle 7 è stato sorpreso alla guida di un’auto in evidente stato di ubriachezza mentre rientrava a casa, in palese violazione delle prescrizioni imposte. Sottoposto agli accertamenti con l’etilometor, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,21 grammi/litro, ovvero quasi cinque volte più del limite consentito che è 0,50. Il 39enne è stato denunciato alla procura dai carabinieri della stazione locale, che gli hanno subito ritirato la patente per la conseguente sospensione che sarà disposta dalla prefettura. Il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

Lucia Gentili