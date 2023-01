"Produco birre nel segno del mare Una grande passione da vivere"

Quando la passione per il mondo marinaro si intreccia con quella per la birra. E così è nato il ’Birrificio Adriatico’, che non a caso porta proprio il nome del nostro mare. Protagonista è il giovane portorecanatese Lorenzo Vallesi, che compirà 28 anni domani, e vive da qualche tempo a Carpi, in provincia di Modena. D’altronde, questo ragazzo ha l’amore per la nautica e la pesca nel sangue. Il padre Fabrizio è stato per lungo tempo uno dei componenti del Comitato Pescatori, l’associazione che ha creato e gestito per anni il museo del mare, in via 29 marzo 1935. Lorenzo ha quindi dato vita, nel luglio scorso, al suo birrificio artigianale, insieme al socio Rodrigo Davalli. "Tutto è cominciato tre anni fa nel periodo del Covid, quando in casa producevamo la birra con piccole cotte da 30 litri – dice Vallesi –. Ma poi avevamo visto che non veniva affatto male e, dopo lunghi discorsi, abbiamo deciso di aprire l’azienda. A livello personale, la passione per la birra è nata tarda, quando aveva 20 anni ai tempi che frequentavo l’Università di Macerata, perché in quella città c’erano molto loc ali che somministravano birre artigianali".

In breve i due soci si sono messi all’opera, a partire da questa estate. "Per la produzione ci appoggiamo a uno stabile di Brescia – prosegue Vallesi –. Finora abbiamo preparato e venduto circa 4mila litri di birra tra fusti e bottiglie, e già siamo riusciti a prendere un buon giro di vendite. Diversi locali tra Reggio Emilia e Modena chiedono i nostri prodotti, così come nel Riminese e perfino a Porto Recanati". E i nomi delle birre sono emblematici.

"Per ora abbiamo prodotto quattro tipologie – aggiunge ancora Vallesi –. C’è la ‘Verdesca’, una lager luppolata a bassa fermentazione, stile italian pils, poi la ‘Luna Rosa’, che è una Ipa speziata al pepe rosa. Entrambe prendono il nome da due pesci dell’Adriatico. E ancora: la ‘Palombara’, che è una wast coast Ipa, e la ‘Birra del Capitano’, una double Ipa. Ma tra poco sarà pronta una quinta ricetta, si tratta di una red ale. Nella vita il mio vero lavoro è un altro perché opero nel commerciale – osserva Vallesi –, ma il sogno è quello di farci conoscere sempre di più, per far apprezzare a tutti questa nostra grande passione. Almeno un’ora al giorno stiamo nel birrificio, tra la macinatura del malto, la cottura, il mostro, la fermentazione e l’imbottigliamento. Per ogni cotta di birra, circa mille litri, ci vuole almeno un mese e mezzo di duro lavoro".

Giorgio Giannaccini