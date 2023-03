Produzione e consumo sostenibili

Grazie a un finanziamento ottenuto con i fondi del Next Generation Eu, l’Università di Camerino avvia un progetto di ricerca di durata biennale incentrato sulla produzione e il consumo sostenibili. Il progetto si occuperà della transizione energetica e delle possibilità offerte alle aree interne dal Pnnr, Piano nazionale di ripresa e resilienza: i piccoli Comuni saranno, infatti, beneficiari di erogazioni anche a fondo perduto per attivare comunità energetiche sfruttando le fonti rinnovabili. Nel gruppo di ricerca, coordinato dalla professoressa Lucia Ruggeri, direttrice della Scuola di specializzazione in diritto civile, è presente anche un’unità di biologi guidata dal dottor Alberto Vassallo, che, in sinergia con le imprese operanti nella produzione della carta, svilupperà una sperimentazione di produzione eco-sostenibile di cellulosa. Al lancio del progetto erano presenti il prorettore vicario Graziano Leoni, il direttore della Scuola di giurisprudenza prof Rocco Favale e le autorità locali coinvolte.