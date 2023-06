"Produzioni agricole in difficoltà Servono bandi ad hoc in aiuto"

Il vicesindaco e assessore all’agricoltura Denis Cingolani è tornato ad invocare l’intervento dello stato della Regione per far fronte, con interventi di manutenzione straordinaria, ai gravissimi danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni non solo nel centro urbano, ma anche nelle campagne matelicesi. Infatti, stando alle prime stime effettuate, i danni non riguardano solo strade e ponti, ma pure campi e raccolti, dove i raccolti saranno dimezzati. Cingolani ha riferito che "le produzioni agricole di punta come il blasonato Verdicchio, sono in grande difficoltà a causa delle continue piogge e il maltempo purtroppo ha messo in ginocchio persino colture tradizionali come il foraggio e i cereali. Per di più – ha continuato il vicesindaco – le precipitazioni straordinarie oltre al danneggiamento di strade, argini e fossi, hanno comportato un proliferarsi di malattie fungine sia per i cereali che per la vite, non permettendo l’entrata in campo dei mezzi per i trattamenti necessari". Le produzioni locali "subiranno quest’anno un calo pari al 30% di media fino ad arrivare in alcuni casi anche oltre il 50%. Servono pertanto dei bandi speciali".

Matteo Parrini