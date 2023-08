Prof e compagni piangono Saif "In classe non si arrabbiava mai Perché i ragazzi muoiono?"

di Paola Pagnanelli

"Non dimenticheremo mai il suo sorriso". Con grande commozione l’Ipsia Corridoni ha voluto ricordare Ejaz Saif Ullah, lo studente di 16 anni morto mercoledì pomeriggio a Corridonia in un incidente, mentre andava in bicicletta con altri amici. A quanto sembra, per l’addio al ragazzo sarà organizzata una cerimonia in città, prima di riportare la salma in Pakistan.

"Un altro lutto colpisce la nostra scuola – scrivono i responsabili dell’Ipsia di Corridonia -. Saif aveva frequentato il primo anno del nostro istituto, aveva scelto l’indirizzo meccanica. Era arrivato un po’ in ritardo, e non parlava bene l’italiano, ma accoglieva tutti con quel suo sorriso da gigante buono. Molto più alto dei ragazzi della sua età, Saif aveva anche l’aspetto di una persona matura. Faceva tenerezza vederlo, nei momenti di svago, scherzare con i compagni di classe, la prima C. La bontà del suo sorriso si trasformava in indulgenza quando tutti noi, per errori o difficoltà linguistiche, lo chiamavamo con nomi diversi, senza capire mai se stessimo usando quello giusto. Il sorriso e la voglia di scherzare non lo abbandonavano neanche durante i giorni del Ramadan, che rispettava rigorosamente, e vedeva i compagni mangiare o bere; in quei momenti veniva fuori il suo humor e faceva notare garbatamente, ridendo sotto i baffi, la poca delicatezza di chi non si curava del sacrificio che lui stava facendo. Tutta la scuola, i compagni di classe, i professori, i collaboratori scolastici si stringono intorno alla famiglia. Saif mancherà a tutti". La scuola ha preso in prestito le parole scritte da Fëdor Dostoevskij nel romanzo "L’idiota": "E mentre camminava per le strade e vedeva in ogni volto i segni di una fatica inutile, o alzava gli occhi verso i tetti delle case, su al cielo, per capire se c’era un senso, egli pareva trovarlo, e si rasserenava. Ma solo a una domanda, che lo investiva a ondate regolari con affanno, il principe Mishkin non sapeva rispondere: perché, Signore, i bambini muoiono?".

"La fine di una giovane vita lascia sempre senza parole – ha detto il sindaco di Corridonia Giuliana Giampaoli -. In questo tragico momento siamo vicini alla famiglia e alla sorella e ci uniamo al loro dolore". "Ho conosciuto Ejaz Saif Ullah nel contesto scolastico all’istituto Corridoni soprattutto in occasione del progetto Teatro Formidabile – lo ricorda la consigliera comunale Onelia Ceschini -. Si è sempre dimostrato un ragazzo attento, rispettoso, collaborativo e molto sensibile. La sua partecipazione è stata sempre molto incisiva. Mi ha spezzato il cuore ricevere la notizia della sua improvvisa e prematura morte. Vorrei esprimere vicinanza alla famiglia e alla sorella, anche lei allieva dell’Ipsia Corridoni".