Prof e personale Ata in pensione. Il saluto del Bonifazi-Corridoni

Ultimo collegio docenti nei giorni scorsi all’Istituto Bonifazi-Corridoni di Civitanova Alta (dirigente scolastico Daniela Bilgini, 192 docenti, più 40 dipendenti Ata) con premiazione nell’auditorium Pietro Fulvi di insegnanti e dipendenti che andranno in pensione (nella foto). Si tratta di Luigi Galandrini, docente di ragioneria all’Itc, che per 13 anni è stato anche vice-preside, Vania Monti (sempre insegnante di ragioneria all’Itc dal 1987), nonché dei docenti del Professionale Virgilio Bonifazi Giuseppe D’Anneo (Scienze motorie), Franco Lattanzi (diritto/economia), Sergia Marini (matematica), tutte vere e proprie colonne della scuola, come li hanno definiti i colleghi e la stessa preside. In pensione anche l’assistente amministrativa Daniela Barabuglini di Civitanova Alta. A nome dei colleghi Anna Palombini e Serenella Mazzoli hanno consegnato dei regali per l’occasione, mentre la docente Patrizia Patrizi ha letto le affettuose lettere di saluto della comunità scolastica, con gli auguri di "buona vita".